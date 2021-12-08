 

Володин о распаде СССР: США и Европа устранили сильного идеологического соперника

08.12.2021, 11:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

ЦК КПСС, Верховный Совет и секретари обкомов разбежались или отсиделись в отпусках, когда нужно было принимать решения, отметил Володин. Он назвал произошедшее 30 лет назад предательством страны и граждан со стороны элиты, которая извлекла из распада СССР экономическую и политическую выгоду.

“США и Европа устранили сильного идеологического противника, разделив его на отдельные страны”, – написал Володин.

От распада Союза не выиграло ни одно из входивших в его состав государств, констатировал спикер. Разорваны экономические и производственные связи, утерян промышленный потенциал, подчеркнул председатель ГД.

“Все это привело к крупному кризису. К катастрофе, от которой пострадали прежде всего граждане Советского Союза. Они не хотели развала страны. В марте 1991 года на всесоюзном референдуме 76% голосовавших выступили за необходимость сохранения СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик”, – написал Володин.

По его словам, из-за слабости политиков и их неспособности сплотиться в сложное время позиция людей была проигнорирована – сохранить СССР не удалось.

Прошедшие 30 лет стали временем преодоления вызовов и решения проблем, отметил Володин. Он напомнил о важности диалога, разговоров с людьми и отстаивании их интересов. “Об этом говорит Президент Владимир Путин”, – подчеркнул спикер.

Напомним, что 8 декабря 1991 года руководители России, Украины и Белоруссии подписали Беловежские соглашения, в которых говорилось о прекращении существования СССР и образовании Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря президент Советского Союза Михаил Горбачев объявил об уходе в отставку.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / “Отец – главный мужчина”. Как отношения с папой влияют на жизнь дочери

22.04 / В любимом цвете: Пэрис Хилтон сходила на свидание с женихом Картером Реумом в Лос-Анджелесе

19.06 / Фанаты восхитились обнаженной грудью Анастасии Волочковой

08.08 / Мнение: Перчатки или жизнь?

18.12 / Мнение: Бои под Айн-Исса. 18.12.2020

16.02 / В России хотят внедрить “аптеки на колесах”

08.09 / «Это пошлый спектакль»: Племянница Ефремова усомнилась в честности суда

04.01 / Оксана Самойлова призналась, что обманывала Джигана в начале семейной жизни

09.09 / Мнение: Четвертая волна

20.02 / Глава МИД Украины: Москва навсегда потеряла Киев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика