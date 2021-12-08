 

Доктор назвал два варианта окончания пандемии

08.12.2021, 10:56, Разное
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Антон Ершов, доктор медицинских наук, рассказал о двух вариантах окончания эпидемии. Специалист считает, что пандемия может завершиться при увеличении численности маловосприимчивых к патогену людей или с возникновением не таких коварных разновидностей SARS-CoV-2.
Медик сообщает, что существует 2 пути примирения с заболеванием. При первом варианте будет много людей, которые маловосприимчивы к коронавирусу. Такая способность формируется или в результате вакцинации, или из-за заражения. Антон Ершов объясняет, что при таком варианте имеется риск смерти незащищенных от вируса людей – естественный отбор.

При втором варианте подразумевается то, что коронавирусная инфекция постепенно ослабеет и будет не таким опасным. «Злой» вариант вируса может ненароком уничтожить человека, не успевая перемещаться к следующему организму, тем самым заканчивая свое существование. Когда вирус порождает легкое недомогание, то человек сможет выжить, а патоген будет расширяться далее.

Источник: www.m24.ru



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