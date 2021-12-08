Мнение: Сайт Tor заблокирован в России

Вот и до Тора Роскомнадзор дотянулся

Сайт Tor заблокировали в России после публикации обращения с призывом к пользователям поднять у себя серверы

Роскомнадзор заблокировал основной сайт Tor по решению Саратовского районного суда. Об этом сообщается в блоге, сайт внесён в реестр запрещённых. Доступ к сайту проекта ограничили после публикации обращения команды Tor. В нём они призвали пользователей поднимать серверы, «чтобы россияне оставались на связи», и назвали происходящее цензурой. В качестве обхода блокировок сети команда предложила использовать мосты. Для граждан из России опубликовали отдельную инструкцию, как это сделать, а также ссылку на зеркало сайта.

В обращении команда Tor также потребовала от международных правовых организаций «оказать давление на Россию», чтобы правительство отменило цензуру. Они отметили, что пользователи из РФ — это 15% аудитории Tor, а 300 тысяч россиян пользуются им ежедневно. Также команда сообщает о блокировке сети некоторыми провайдерами с 1 декабря.

Кажется, что эта ситуация может быстро перерасти в общенациональный блок Tor, поэтому срочно мы отреагировали на эту цензуру! Нам нужна ваша помощь СЕЙЧАС, чтобы россияне оставались на связи с Tor!

команда Tor

7 декабря Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещённую информацию», которая находится на странице, где рассказывается о проекте. В случае отказа регулятор пригрозил заблокировать сайт. При этом, какие именно данные посчитали запрещёнными, не уточняется.

https://tjournal.ru/news/489200-sayt-tor-zablokirovali-v-rossii-posle-publikacii-obrashcheniya-s-prizyvom-k-polzovatelyam-podnyat-u-sebya-servery – цинк

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