 

Объявлены имена лауреатов просветительской премии «Знание»

08.12.2021, 10:47, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Московском театре мюзикла состоялось вручение первой просветительской премии «Знание». В торжественной церемонии награждения приняли участие представители сфер искусства, культуры, науки и бизнеса.

Согласно сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, в зале собрались номинанты из 30 городов: Кирова и Салехарда, Уфы и Кургана, Трехгорный в Челябинской области и Белово в Кемеровской области, Искитим под Новосибирском и Элисты, чтобы услышать имена лауреатов премии. Лучшими из более чем 3 тыс. претендентов на победу были названы 14 проектов, 11 просветителей и одна компания.

Победителями в главной номинации «За общий вклад в просвещение» стали: российский кардиохирург, ученый, академик РАН Лео Бокерия – в категории «Просветитель года», он также стал победителем в номинации «Спорт и ЗОЖ»; проект президентской платформы «Россия –  страна возможностей», всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», – в категории «Лучший просветительский проект» и компания «Яндекс» – в категории «Лучшая просветительская компания». Награды вручил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«В восточной философии считается, что для настоящего наставника ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь. Для этого нужно самому гореть. Сегодняшние лауреаты – это люди, заслуживающие безграничного уважения, люди, которые сделали своим призванием передачу знаний и опыта подрастающему поколению. Цель премии в том, чтобы мы этих замечательных людей увидели и поблагодарили. Мне кажется, эту задачу мы выполнили. В стране еще тысячи таких людей, и надеюсь, что их проекты будут тоже представлены на премию общества «Знание». Она точно станет ежегодной, и скоро мы начнем принимать заявки на следующий сезон», – отметил Кириенко.

Дважды лауреат премии «Знание» Лео Бокерия обратился к гостям церемонии со сцены: «Я хочу пожелать вам крепкого здоровья. И чтобы те поколения людей, которые через пять, 10, 50 лет будут стоять на этом месте, были лучше и счастливее нас».

Лауреатами премии в номинации «По версии слушателей» стали проект «Что не найдешь в учебнике: вопросы и ответы» – историческая рубрика проекта «Социальный навигатор», входящего в медиагруппу «Россия сегодня», а также ученый-филолог, писатель и журналист Иван Пырков. Их выбрали жители страны во время открытого голосования, которое проходило на сайте премии с 29 ноября по 6 декабря. Всего в голосовании приняло участие более 9 тыс. человек.

Народный артист РФ Константин Хабенский вручил награду в номинации «За лучший просветительский фильм» проекту «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС».

Лауреаты премии будут приглашены к сотрудничеству с обществом «Знание» и получат статус резидента «Центра знаний» на горе Машук. Он открывает победителям доступ к широким возможностям своей мультимедийной инфраструктуры, а также к комплексной образовательной программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента. Резиденты центра также получат поддержку общества «Знание» в продвижении своих проектов на широкую аудиторию.

Всего на соискание премии было подано 3053 заявки из 80 регионов России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / Застреливший бывшую жену в Калининграде мужчина оставил видеообращение

05.01 / Тышкевич: Судя по сигналам из Минска, в 2021 году Лукашенко никуда не уйдет

05.10 / В Харьковской области ремонтируют дорогу к музею, где хранятся работы Пикассо и Малевича

15.12 / На базе ВВС США в ФРГ во время российских учений ложно сработала тревога

07.07 / В Госдуме объяснили, почему США хотят запретить TikTok

21.05 / Жертвой крушения самолета ВВС Нигерии стал командующий сухопутными войсками

20.12 / Названа дата приостановки авиасообщения между Германией и Британией

02.12 / Порошенко вспомнил 2013 год и написал, что “забрался на грейдер, окруженный агрессивной толпой титушек”. Его раскритиковали

04.08 / Девятые сутки нет потерь в рядах Объединенных сил

19.11 / Times – британские военнослужащие помогут Польше в обеспечении безопасности на границе с Белоруссией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика