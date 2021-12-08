 

Geely запустила в Китае продажи нового Jiaji Platinum PHEV 2022

08.12.2021, 10:44, Новости дня
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Компания Geely объявила о начале продаж нового минивэна Jiaji Platinum PHEV на местном рынке.

Приобрести модель можно в трех комплектациях. Начальная цена транспортного средства достигает 145,8 тысяч юаней. В топовом исполнении стоимость китайской новинки составила 168,8 тысяч юаней. Обновленный минивэн Jiaji Platinum PHEV получил усиленный аккумулятор, который позволяет проехать на электротяге до 82 километров.

Внешний вид гибридного минивэна радикально отличается от бензиновой версии. Автомобиль имеет увеличенную решетку радиатора, а также светодиодные фары. В салоне никаких серьезных изменений не замечено, за исключением крупного дисплея мультимедийного комплекса. Поставки в Россию пока не анонсированы.



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