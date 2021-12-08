Капуста встала с колен

08.12.2021, 10:43, Главное

Теги: Безработица, Общество, Работа

С февраля цены на основные продукты питания выросли на 13 процентов. Больше всего подорожала капуста – в два раза (с 56,5 до 113,17 рублей).

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе в ноябре 2021 года повысилась на 2,7 процента.

Отметим, в октябре такой набор подорожал на 3,7 процента (к предыдущему месяцу), в сентябре – подешевел на 0,6 процента, в августе – на 5 процентов, в июле – на 3,6 процента. В июне он дорожал на 5,1 процента, в мае – на 5 процентов, в апреле – на 3 процента, в марте – на 2,7 процента.

Больше всего за месяц выросли цены на сельдь соленую: +8,2 процента, картофель: +7,5 процента и капусту: +7 процентов.

Наиболее заметно снизились цены на лук репчатый: -5,4 процента, соль: -3,6 процента и морковь: -1,8 процента.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ.

