Капуста встала с колен
08.12.2021, 10:43, Главное
Теги: Безработица, Общество, Работа
С февраля цены на основные продукты питания выросли на 13 процентов. Больше всего подорожала капуста – в два раза (с 56,5 до 113,17 рублей).
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе в ноябре 2021 года повысилась на 2,7 процента.
Отметим, в октябре такой набор подорожал на 3,7 процента (к предыдущему месяцу), в сентябре – подешевел на 0,6 процента, в августе – на 5 процентов, в июле – на 3,6 процента. В июне он дорожал на 5,1 процента, в мае – на 5 процентов, в апреле – на 3 процента, в марте – на 2,7 процента.
Больше всего за месяц выросли цены на сельдь соленую: +8,2 процента, картофель: +7,5 процента и капусту: +7 процентов.
Наиболее заметно снизились цены на лук репчатый: -5,4 процента, соль: -3,6 процента и морковь: -1,8 процента.
Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ.
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в октябре, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в ноябре, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15,00
|
1,25
|
431,70
|
533,31
|
539,63
|
101,2%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4,00
|
0,33
|
295,86
|
97,65
|
98,62
|
101,0%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14,00
|
1,17
|
179,01
|
201,33
|
208,85
|
103,7%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,80
|
0,15
|
635,27
|
95,29
|
95,29
|
100,0%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14,00
|
1,17
|
160,48
|
180,48
|
187,23
|
103,7%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,70
|
0,06
|
216,09
|
11,65
|
12,61
|
108,2%
|
Масло сливочное, кг
|
1,80
|
0,15
|
653,64
|
94,31
|
98,05
|
104,0%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7,00
|
0,58
|
124,55
|
70,60
|
72,65
|
102,9%
|
Маргарин, кг
|
6,00
|
0,50
|
175,43
|
84,67
|
87,72
|
103,6%
|
Сметана, кг
|
1,80
|
0,15
|
248,75
|
35,99
|
37,31
|
103,7%
|
Творог нежирный, кг
|
10,00
|
0,83
|
316,49
|
259,23
|
263,74
|
101,7%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110,00
|
9,17
|
54,45
|
483,36
|
499,13
|
103,3%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,50
|
0,21
|
626,92
|
128,43
|
130,61
|
101,7%
|
Яйца куриные, 10 шт.
|
18,00
|
1,50
|
79,29
|
113,69
|
118,94
|
104,6%
|
Сахар-песок, кг
|
20,00
|
1,67
|
53,19
|
85,48
|
88,65
|
103,7%
|
Печенье, кг
|
0,70
|
0,06
|
206,99
|
11,77
|
12,07
|
102,5%
|
Карамель, кг
|
0,70
|
0,06
|
279,85
|
15,68
|
16,32
|
104,1%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,50
|
0,04
|
1242,10
|
49,92
|
51,75
|
103,7%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,30
|
13,10
|
4,13
|
3,98
|
96,4%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
2733,48
|
168,81
|
166,29
|
98,5%
|
Мука пшеничная, кг
|
20,00
|
1,67
|
44,72
|
70,47
|
74,53
|
105,8%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115,00
|
9,58
|
50,06
|
465,56
|
479,74
|
103,0%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75,00
|
6,25
|
73,49
|
453,00
|
459,31
|
101,4%
|
Рис шлифованный, кг
|
5,00
|
0,42
|
84,70
|
35,07
|
35,29
|
100,6%
|
Пшено, кг
|
6,00
|
0,50
|
55,30
|
27,38
|
27,65
|
101,0%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,30
|
0,61
|
53,11
|
31,88
|
32,31
|
101,3%
|
Вермишель, кг
|
6,00
|
0,50
|
97,33
|
45,68
|
48,67
|
106,5%
|
Картофель, кг
|
150,00
|
12,50
|
40,74
|
475,88
|
509,25
|
107,0%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35,00
|
2,92
|
38,80
|
105,29
|
113,17
|
107,5%
|
Лук репчатый, кг
|
20,00
|
1,67
|
30,45
|
53,62
|
50,75
|
94,6%
|
Морковь, кг
|
35,00
|
2,92
|
45,70
|
135,80
|
133,29
|
98,2%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,80
|
0,15
|
144,16
|
20,36
|
21,62
|
106,2%
|
Яблоки, кг
|
18,60
|
1,55
|
95,94
|
149,58
|
148,71
|
99,4%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
|
|
4795,33
|
4923,72
|
102,7%
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