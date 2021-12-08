Капуста встала с колен ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Капуста встала с колен

08.12.2021, 10:43, Главное
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С февраля цены на основные продукты питания выросли на 13 процентов. Больше всего подорожала капуста – в два раза (с 56,5 до 113,17 рублей).

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе в ноябре 2021 года повысилась на 2,7 процента.

Отметим, в октябре такой набор подорожал на 3,7 процента (к предыдущему месяцу), в сентябре – подешевел на 0,6 процента, в августе – на 5 процентов, в июле – на 3,6 процента. В июне он дорожал на 5,1 процента, в мае – на 5 процентов, в апреле – на 3 процента, в марте – на 2,7 процента.

Больше всего за месяц выросли цены на сельдь соленую: +8,2 процента, картофель: +7,5 процента и капусту: +7 процентов.

Наиболее заметно снизились цены на лук репчатый: -5,4 процента, соль: -3,6 процента и морковь: -1,8 процента.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ.
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в октябре, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в ноябре, рублей

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 

15,00

1,25

431,70

533,31

539,63

101,2%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 

4,00

0,33

295,86

97,65

98,62

101,0%

Куры охлажденные и мороженые, кг 

14,00

1,17

179,01

201,33

208,85

103,7%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 

1,80

0,15

635,27

95,29

95,29

100,0%

Рыба мороженая неразделанная, кг 

14,00

1,17

160,48

180,48

187,23

103,7%

Сельдь соленая, кг 

0,70

0,06

216,09

11,65

12,61

108,2%

Масло сливочное, кг 

1,80

0,15

653,64

94,31

98,05

104,0%

Масло подсолнечное, кг 

7,00

0,58

124,55

70,60

72,65

102,9%

Маргарин, кг 

6,00

0,50

175,43

84,67

87,72

103,6%

Сметана, кг 

1,80

0,15

248,75

35,99

37,31

103,7%

Творог нежирный, кг 

10,00

0,83

316,49

259,23

263,74

101,7%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 

110,00

9,17

54,45

483,36

499,13

103,3%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 

2,50

0,21

626,92

128,43

130,61

101,7%

Яйца куриные, 10 шт. 

18,00

1,50

79,29

113,69

118,94

104,6%

Сахар-песок, кг 

20,00

1,67

53,19

85,48

88,65

103,7%

Печенье, кг 

0,70

0,06

206,99

11,77

12,07

102,5%

Карамель, кг 

0,70

0,06

279,85

15,68

16,32

104,1%

Чай черный байховый, кг 

0,50

0,04

1242,10

49,92

51,75

103,7%

Соль поваренная пищевая, кг 

3,65

0,30

13,10

4,13

3,98

96,4%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг 

0,73

0,06

2733,48

168,81

166,29

98,5%

Мука пшеничная, кг 

20,00

1,67

44,72

70,47

74,53

105,8%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 

115,00

9,58

50,06

465,56

479,74

103,0%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75,00

6,25

73,49

453,00

459,31

101,4%

Рис шлифованный, кг 

5,00

0,42

84,70

35,07

35,29

100,6%

Пшено, кг 

6,00

0,50

55,30

27,38

27,65

101,0%

Горох и фасоль, кг 

7,30

0,61

53,11

31,88

32,31

101,3%

Вермишель, кг 

6,00

0,50

97,33

45,68

48,67

106,5%

Картофель, кг 

150,00

12,50

40,74

475,88

509,25

107,0%

Капуста белокочанная свежая, кг 

35,00

2,92

38,80

105,29

113,17

107,5%

Лук репчатый, кг 

20,00

1,67

30,45

53,62

50,75

94,6%

Морковь, кг 

35,00

2,92

45,70

135,80

133,29

98,2%

Огурцы свежие, кг 

1,80

0,15

144,16

20,36

21,62

106,2%

Яблоки, кг 

18,60

1,55

95,94

149,58

148,71

99,4%

Стоимость набора, в расчете на месяц 

  

  

4795,33

4923,72

102,7%



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