Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничениях для новых владельцев подсанкционных самолетов

Санкции сроком на три года вводятся против американских Alpha Bravo Aviation LLC (компания зарегистрирована в штате Невада) и G200 203 LLC (штат Флорида), а также Cascade Holding (Каймановы острова).

В числе ограничительных мер, которые коснулись указанных компаний (в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций и транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины), предусмотрен “запрет выдачи и аннулирование существующих разрешений и планов на выполнение полетов” такими самолетами, как №375AB (серийный номер 261), T7-CSCD (серийный номер 2072) и №673DM (серийный номер 203).

“Украинская правда” отмечает, что речь идет о самолетах, на которых украинские политики, в числе которых кум президента России Владимира Путина, нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук, летали в Москву.

Контекст:

Закон о санкциях был принят в Украине в 2014 году. Согласно документу, предложение о введении санкций рассматривает СНБО, а вводит в действие президент своим указом.

19 февраля 2021 года СНБО решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма. Зеленский 19 февраля ввел решение СНБО в действие. Под санкции попало несколько офшорных компаний, которые являются владельцами частных самолетов. По данным “Украинской правды”, санкции были наложены из-за прямых перелетов из Украины в Россию.

В марте “Радіо Свобода” сообщила, что четыре самолета, против которых Украина ввела санкции, еще до заседания СНБО покинули территорию страны. Эту информацию позже подтвердил глава СБУ Иван Баканов.

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