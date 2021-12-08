 

Пугающая худоба, слухи о болезни и мысли об уходе: что происходит с изменившимся Григорием Лепсом

08.12.2021, 10:18, Разное
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Как известно, Григорий Лепс редко появляется на светских мероприятиях и делится новыми снимками в соцсетях, поэтому любое изменение во внешности певца не остается незамеченным. Недавно внимание фанатов артиста привлекла его нездоровая, по мнению многих, худоба. Некоторые предполагают, что звезда сбросила вес из-за серьезной болезни. К тому же, несколько дней назад Лепс заговорил о своем уходе со сцены.

После того как изменившийся артист появился на премьере фильма “Бумеранг”, общественность активно заговорила о его внешнем виде. Дело в том, что исполнитель хита “Рюмка водки на столе” выглядел экстремально похудевшим. Поклонники поспешили выдвинуть самые смелые и печальные версии происходящего. Большинство фанатов связало худобу артиста с возможной тяжелой болезнью.

Как известно, одно время Григория Лепса нельзя было назвать стройным человеком. Исполнитель рассказывал, что на заре своей карьеры выглядел просто безобразно и весил 105 килограммов. В свое время артисту удалось избавиться от лишних килограммов, однако теперь Лепс похудел еще больше.

Накануне исполнитель выложил в “Инстаграм” совместный снимок с Полиной Гагариной. Многие поклонники в очередной раз забеспокоились о здоровье заметно исхудавшего певца. “Что с Лепсом?”, “Григорий ! Здоровье как?”, “Григорий, всё ли хорошо со здоровьем? Нельзя так худеть!”, “Господи, какие тощие оба…” – написали пользователи.

Кроме того, вскоре после слухов о болезни артист дал фанатам новый повод для беспокойства. Григорий Лепс откровенно признался, что его самая большая мечта – бросить музыку. По словам исполнителя, он давно планирует покинуть сцену. Возможно, у поклонников артиста осталось совсем немного времени, чтобы насладиться его творчеством вживую.

Несмотря на то, что большинство фанатов списали изменения во внешности певца на проблемы со здоровьем, как оказалось, с Григорием Викторовичем все в порядке. В последнее время Лепс следит за своим весом и ведет правильный образ жизни. Чтобы поддерживать себя в форме, артист много ходит пешком, занимается плаванием и избегает переедания. Кроме того, певец рассказывал, что не ест на ночь, выходит выступать с пустым желудком и уже несколько лет не налегает на спиртное, выпивая всего пару раз в год.



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