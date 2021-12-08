Российский рынок акций открылся ростом

Российский рынок акций на открытии основной сессии демонстрирует положительную динамику ведущих индексов.

Так, индекс Мосбиржи увеличился на 0,82%, до 3904,84 пункта, а индекс РТС – на 0,93%, до 1662,51 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.02 индекс Мосбиржи находился на отметке 3900 пунктов (+0,7%), индекс РТС – на уровне 1662,08 пункта (+0,89%).