Российский рынок акций открылся ростом

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08.12.2021, 10:02, Новости дня
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Российский рынок акций на открытии основной сессии демонстрирует положительную динамику ведущих индексов.

Так, индекс Мосбиржи увеличился на 0,82%, до 3904,84 пункта, а индекс РТС – на 0,93%, до 1662,51 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.02 индекс Мосбиржи находился на отметке 3900 пунктов (+0,7%), индекс РТС – на уровне 1662,08 пункта (+0,89%).



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