В Госдепе США подтвердили, что рассматривают возможность отключения России от SWIFT

“Как мы детально говорили прошлым вечером [во время брифинга по безопасности], то, что мы обсуждаем, будет эквивалентно фактической изоляции России от мировой финансовой системы, со всеми последствиями, которые она создаст для российского бизнеса, россиян и их возможности работать, путешествовать и осуществлять торговлю. Мы рассматриваем полный спектр вариантов”, – сказала она.

Нуланд отметила, что накануне во время закрытой части брифинга представляла в деталях и дипломатические варианты ответа на агрессию России. Однако она не стала перечислять их в ходе открытого заседания, добавив только, что рассматриваются все варианты.

В свою очередь сенатор-республиканец Рон Джонсон на слушаниях заявил, что российский президент Владимир Путин должен по-настоящему понять серьезность возможных американских санкций.

“Думаю, было бы важным для общества, для Конгресса, для Сената и для Владимира Путина по-настоящему понять, в мелких деталях, что мы на них наложим [санкции] и насколько серьезно это было бы для России – и, к сожалению, для россиян. Владимир Путин должен быть более обеспокоен судьбой населения России, чем мы”, – сказал он.

Контекст:

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные транзакции без SWIFT невозможны.

Угрозы США отключить Россию от SWIFT звучат на фоне эскалации ситуации на российско-украинской границе. С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, “от которых до сих пор воздерживались”.

Байден 3 декабря заявил, что готовит меры для сдерживания президента РФ Владимира Путина от агрессии против Украины.

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