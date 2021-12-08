Обе прививки от коронавируса получили 12 млн украинцев

“За сутки 7 декабря в Украине […] 199 765 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 79 270 человек, полностью иммунизированы – 120 495 человек”, – говорится в сообщении.

Прививки во вторник делали 968 мобильных бригад по иммунизации, 3309 пунктов и 466 центров вакцинации.

“С начала вакцинальной кампании привито 13 905 433 человека, из них получили первую дозу – 13 905 431 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 042 233 человека. В общей сложности сделано 25 947 664 прививки”, – отметили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2016129538550141

Накануне в стране ввели почти 189 тыс. доз вакцин от COVID-19.

По данным Минздрава, больше всего прививок за все время сделали в стране вакциной от Pfizer – 5 822 638.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

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