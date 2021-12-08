«Они сбивали опасные сосули» – суд оправдал участников дела о стрельбе на свадьбе в Санкт-Петербурге

Красногвардейский районный суд признал законными действия петербуржцев, которые 4 декабря устроили стрельбу в центре города.

– Мои подзащитные действовали исключительно в рамках правового поля. Они обратили внимание, что на одним из зданий висят огромные сосули, которые представляют реальную угрозу для людей. К сожалению, коммунальные службы этим вопросом не занимаются, поэтому проблему пришлось решать моим клиентам, простым жителям Санкт-Петербурга, – заявил адвокат Гасан Гусейнов.

Обвинение настаивало на другой версии событий: отмечающая свадьбу группа молодых людей произвела не менее 100 выстрелов в воздух из хулиганских побуждений. Прокурор требовал приговорить четверых подсудимых к принудительным работам и штрафу, однако суд встал на сторону молодожёнов и их близких.

– Судом было установлено, что выстрелы были осуществлены не из хулиганских побуждений, а по причине активной гражданской позиции обвиняемых, этим они стремились предотвратить возможный вред здоровью других граждан. Учитывая, что при стрельбе никто не пострадал, никакого ущерба нанесено не было, суд не нашёл оснований для вынесения обвинительного вердикта, – заявили в пресс-службе суда.

Кроме обвинений в хулиганстве следствие настаивало на возбуждении уголовного дела о незаконном обороте оружия. Подсудимые выдвинули свою версию: 2 автомата и 4 пистолета были предоставлены им неизвестным лицом, которое после стрельбы скрылось в неизвестном направлении. По итогам рассмотрения дела судья вынес предписание правоохранительным органам незамедлительно установить личность владельца оружия и привлечь его к уголовной ответственности.

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