Каждый пятый ярославец хотел бы ходить к психологу

08.12.2021, 9:28, Детали

Теги: Здоровье, Работа

Служба исследований hh.ru и цифровой медицинский сервис “Доктор рядом” провели опрос среди трудоустроенных соискателей Центрального федерального округа (в том числе из Ярославской области и выяснили, есть ли на их нынешней работе корпоративный психолог.

1% респондентов рассказали, что в их компании работает штатный психолог, но они не ходят к нему, так как для таких консультаций есть свой личный специалист. Еще 4% отметили, что они в принципе не обращаются за помощью к психологам, хотя в компании такая возможность предоставляется.

12% сообщили, что корпоративного психолога у них на работе нет, поэтому приходится пользоваться услугами частного специалиста. Наконец, 83% работников признались, что корпоративного психолога в компании нет и им в целом не нужен психолог.

При этом только 23% региональных респондентов заявили, что им вообще ничья помощь не нужна и они не хотели бы обсуждать свои рабочие или личностные проблемы с психологом. Еще 32% отметили, что психолог им не нужен, так как хватает и тех, к кому они сейчас обращаются за подобной помощью.

21% работников признались, что им бы очень хотелось обсуждать свои проблемы с психологом, еще 21% – тоже хотели бы, но отмечают, что сейчас не до этого. Чаще всего открыто говорят о необходимости консультаций с психологом маркетологи и рекламщики, а также представители сферы искусства и медиа.