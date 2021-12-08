 

Устроивший стрельбу в МФЦ в Москве не привлекался к уголовной ответственности

08.12.2021, 9:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Задержанный за стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы Сергей Глазов ранее не привлекался к уголовной ответственности, сообщили в правоохранительных органах.

«Проблем с законом у Глазова не было, ранее к уголовной ответственности он не привлекался. На учете у психиатра или нарколога не состоял. По предварительным данным, долгов не имел», – сказал источник ТАСС. 

По его словам, мужчина – бывший военнослужащий, демобилизовавшийся из армии в 2010 году в звании подполковника. Отмечается, ему планируют предъявить обвинение. Глазова отправят на психиатрическую экспертизу, чтобы проверить его на вменяемость.

Напомним, мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Он начал стрелять из-за конфликта после просьбы охранника надеть маску. Источник заявил, что стрельба велась из травматического пистолета, переделанного в боевой. По предварительным данным, погибли сотрудница и охранник МФЦ. Пострадали еще четыре человека, в том числе пострадала десятилетняя девочка.

Стрелявший задержан, он находится в неадекватном состоянии. Его смог обезвредить работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. Задержанный, как сообщил источник, – местный житель, бывший военнослужащий. Взрывных устройств, о которых писали некоторые Telegram-каналы, при нем обнаружено не было.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В ближайшее время стрелявший будет доставлен на допрос в СК. На месте ЧП находится руководитель Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов. Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Несанкционированные акции на Дальнем Востоке оказались малочисленными

02.10 / Аваков просит для МВД еще почти 2 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 – StateWatch

30.08 / Папа Римский поблагодарил медбрата за спасение от смерти

13.08 / Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке

12.07 / Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в ближайший час

04.10 / Армия НРК заявила о подготовке Азербайджаном нового наступления

14.02 / Der Spiegel – визит Борреля в Москву обнажил внешнеполитические слабости ЕС

01.07 / Орбан – чтобы сохранить сплочённость ЕС, либералы должны уважать права других

26.08 / SVT – «сигнал России» — Швеция повышает свою боеготовность на Балтике

28.09 / Спирс высказалась о новом документальном фильме о своей жизни под опекой отца. Поклонники артистки уверены, что пост писала не она

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика