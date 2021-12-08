Устроивший стрельбу в МФЦ в Москве не привлекался к уголовной ответственности

Задержанный за стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы Сергей Глазов ранее не привлекался к уголовной ответственности, сообщили в правоохранительных органах.

«Проблем с законом у Глазова не было, ранее к уголовной ответственности он не привлекался. На учете у психиатра или нарколога не состоял. По предварительным данным, долгов не имел», – сказал источник ТАСС.

По его словам, мужчина – бывший военнослужащий, демобилизовавшийся из армии в 2010 году в звании подполковника. Отмечается, ему планируют предъявить обвинение. Глазова отправят на психиатрическую экспертизу, чтобы проверить его на вменяемость.

Напомним, мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Он начал стрелять из-за конфликта после просьбы охранника надеть маску. Источник заявил, что стрельба велась из травматического пистолета, переделанного в боевой. По предварительным данным, погибли сотрудница и охранник МФЦ. Пострадали еще четыре человека, в том числе пострадала десятилетняя девочка.

Стрелявший задержан, он находится в неадекватном состоянии. Его смог обезвредить работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. Задержанный, как сообщил источник, – местный житель, бывший военнослужащий. Взрывных устройств, о которых писали некоторые Telegram-каналы, при нем обнаружено не было.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В ближайшее время стрелявший будет доставлен на допрос в СК. На месте ЧП находится руководитель Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов. Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших.