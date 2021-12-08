 

Западные СМИ отчитали Байдена за дружелюбный разговор с Путиным

08.12.2021, 8:54, Разное
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Вчера прошел дистанционный разговор Владимира Путина и Джо Байдена. Данный диалог стал кульминацией обсуждения общественностью ситуации вокруг Украины.

Мероприятие было закрытым, в СМИ попал лишь маленький фрагмент встречи. При этом короткого видео хватило для того, чтобы западная пресса распекла Байдена за “слишком дружелюбное” отношению к российскому главнокомандующему.

На обнародованных кадрах видно, что глава Белого дома рад видеть российского коллегу и настроен по отношению к нему положительно. Такое развитие событий точно не ожидала мировая общественность.

Предполагалось, что Байден займет жесткую позицию по отношению к Кремлю. В частности, так называемая прогрессивная прослойка общества надеялась, что американский президент заставит российского лидера покаяться в коварных планах напасть на Украину.

Так, британские издания задались вопросом, действительно ли Бадйен пытался говорить жестко. Стоит отметить, ранее Дональд Трамп назвал переговоры российского и американского президента неравным матчем.



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