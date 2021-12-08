 

Нефть подешевела в рамках коррекции

08.12.2021, 8:21, Новости дня
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Мировые цены на нефть в среду утром коррекционно снижаются после роста в среднем на 3,5% торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.22 февральские фьючерсы на нефть марки Brent снижались в цене на 0,28%, до 75,23 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI – на 0,33%, до 71,81 доллара, передает РИА «Новости».

На рынке нефти в среду наблюдается коррекционное снижение после роста цен в среднем на 3,5% торговым днем ранее, чему способствовало ослабление опасений по поводу распространения штамма «омикрон».

Однако, согласно данным аналитиков ANZ, которые приводит Wall Street Journal, нефть может получить поддержку со стороны некоторых краткосрочных позитивных настроений благодаря признакам повышения спроса. «Импорт нефти в Китай в ноябре вырос до трехмесячного максимума в связи с выделением новых квот для нефтепереработчиков», – добавили эксперты.

В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США за неделю по 26 декабря на 3,09 млн баррелей, при этом аналитики ожидали роста показателя на 2,09 млн баррелей. Официальные данные о запасах в стране на прошлой неделе позднее опубликует минэнерго США.



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