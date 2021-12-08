Врач назвал необычный симптом «омикрона»

Необычная сыпь может проявляться у детей, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса, сообщил британский врач Дэвид Ллойд.

Как отметил медик, существуют некоторые различия в симптомах у детей, заразившихся «омикроном», по сравнению с взрослыми. «Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь», – передает РИА «Новости» слова врача.

Ллойд подчеркнул, что у небольшой группы пациентов с COVID-19 всегда фиксировались высыпания, однако, по его словам, «до 15% детей с «омикроном» сталкиваются с сыпью, необычной сыпью».

Врач добавил, что медики постепенно узнают больше об этом штамме вируса. «Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как «дельта», и что мы сможем справиться с ним. Но да, времена тревожные», – заключил специалист.

Ранее ученые заявили о способности «омикрона» распространяться вдвое быстрее «дельты».