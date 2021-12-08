В Минтруде сказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления

Пенсионные накопления формируются у граждан 1967 года рождения и моложе. Повышение возраста, который дает право на назначение страховой пенсии, не изменило правил назначения и выплаты пенсионных накоплений, уточнили в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда.

Возраст получения накопительной пенсии остался в прежних границах – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, передает агентство «Прайм».

Отмечается, что единовременная выплата, которая выплачивается разово, положена гражданам, у которых расчетный размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии.

Срочная пенсионная выплата, которая выплачивается ежемесячно в течение 10 лет или дольше, может быть установлена при формировании пенсионных накоплений за счет взносов по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений и средств материнского капитала, направленных на формирование пенсионных накоплений.

Накопительная пенсия, выплачиваемая ежемесячно пожизненно, устанавливается, если ее размер составляет больше 5% по отношению к сумме страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты и накопительной пенсии, которая рассчитывается по состоянию на день ее назначения.

«За оформлением пенсионных накоплений необходимо обращаться в ПФР либо – если человек перевел накопления в негосударственный фонд – в НПФ. В случае смерти гражданина до установления ему накопительной пенсии пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам умершего гражданина», – объяснили во «ВНИИ труда».

Ранее Минтруд подготовил поправки, изменяющие порядок начисления пенсий для граждан, имеющих право получения пенсионных накоплений всей суммой сразу.

Напомним, 21 ноября Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в РФ 1 января 2022 года. В конце ноября в Пенсионном фонде РФ (ПФР) сообщили об автоматической индексации выплат трем категориям пенсионеров с 1 декабря 2021 года.