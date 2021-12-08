Темный флот из секретных космических программ инопланетян

Свидетель, заявляющий, что он служил в составе Темного флота (Nacht Waffen) дал интервью в эфире программы Aquarian Radio:

– Здравствуйте, меня зовут Джоель Лэйки. Я был в Секретных космических программах и как и у всех других участников там у меня было другое имя. Я был известен как Генерал Хендрикс. Я был супер солдатом и работал непосредственно под командованием рептилий. Я на 40% рептилия и на 60% человек. У меня множество воспоминаний со службы в СКП, включая программы подготовки, военные операции, в том числе миссии с перемещением во времени. Я также являюсь «звездным семенем» и происхожу из цивилизации Йкарта (Ykarta). Мы — раса 6-го измерения. Мы прибыли сюда в команде из 5 человек на световом корабле. С самого детства я помнил свои прошлые жизни и всегда говорил своей маме, что она моя мама только на Земле и что у меня было множество жизней на других планетах и в других измерениях.

Меня выбрали для работы с рептилиями в СКП в этой жизни т.к. у меня были воплощения и жизнь среди рептилий в прошлых жизнях, а также ДНК рептилий, которая делала меня очень ценным для них. Основной корпус Темного Флота состоит из рептилий и управляется ими. Впервые меня забрали с Земли на Луну в возрасте 6 лет, где мне предложили разные сферы, в которых меня могут задействовать. На экране было пять вариантов на выбор. Я помню, что были варианты «Мировая элита» и «Марс». Я выбрал «Марс», т.к. помнил о своих прошлых воплощениях на этой планете. После того как я выбрал тематику своей будущей работы меня отправили в лабораторию, где в мой организм влили кровь рептилий и другую розовую субстанцию, после чего я потерял сознание. Когда я очнулся, мое тело было полностью изменено. У меня была ярко-белая кожа с чешуей, рост 2.4 метра, твердое мускулистое тело и крестовидные зрачки (вертикальные и горизонтальные). У меня практически исчезли все эмоции, кроме агрессии. Было сильное ощущение внутренней дисциплины и готовность подчиняться командам. С этого момента началась моя подготовка.

Несмотря на обработку, многие из нас в процессе жестоких тренировок и тестов (прыжки с большой высоты без колебаний, убийство человека без колебаний и т.д.) вспоминали свою истинную природу и множество раз пытались сбежать с тренировочных баз. В конце концов, нас возвращали и еще глубже перепрограммировали наше сознание, чтобы мы лучше подчинялись командам.

Во время миссий с перемещением во времени я побывал в периодах 1-й и 2-й мировых войн, а также отправлялся во времена Римской империи. Негативные инопланетные группы пытаются изменить ход ключевых событий прошлого, чтобы люди не могли пробудиться в настоящем. Во время миссий в разные периоды прошлого мы использовали аватары. Так что если нас «убивали» там, то наша душа возвращалась в оригинальное тело в точке отправки.

«Звездные семена» приходят на Землю как волонтеры чтобы помочь людям в переходе на другой уровень сознания. Сейчас нас около 60 миллионов. У многих из нас трудная жизнь, т.к. она связана с определенной проблемой, которую мы трансформируем, проживая ее на своем опыте. Многих «перехватывают» и используют негативные группы из-за наших способностей и с целью затормозить процесс пробуждения на планете.

Мои воспоминания о службе в Темном Флоте вернулись, когда мне было 26 лет (через 20 лет после того, как я был забран). Сейчас мне 31. Недавно меня снова активировали для работы и выполнения миссий, но в этот раз уже на позитивной стороне.