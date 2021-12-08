Вселенная существовала до Большого взрыва, считает ученый

Многие ученые считают, что Вселенная появилась в результате Большого взрыва. Однако физик Брайан Кокс заявил, что Вселенная существовала до этого события.

На протяжении тысячелетий людей мучал вопрос, с чего все началось. Первая космологическая модель, объясняющая существование Вселенной, была предложена в 1920-х годах бельгийским священником Жоржом Леметром. Он предположил, что Вселенная началась с одного первичного атома, что, собственно, и было признано научным миром.

Однако, по словам профессора Кокса, было время до Большого взрыва, в котором Вселенная действительно существовала. Тогда, 13,8 миллиарда лет назад, Вселенная представляла собой маленькое пятнышко, где все было гораздо ближе друг к другу.

До Большого взрыва не было материи, и все, что существовало, было океаном энергии, почти неподвижным, но слегка колышущимся.

Профессор Кокс говорит, что мы должны «представить его как неподвижный океан энергии, заполняющий пустоту». Хотя в этом месте не было никаких структур, энергия действительно влияла на пространство, заставляя его растягиваться.

В 2020 году ученый-астрофизик Роджер Пенроуз заявил, что Большой взрыв не был началом. Что-то было до Большого взрыва, и это что-то ждет нас в будущем. Мы существуем во Вселенной, которая расширяется, затем вся масса распадается и отдаленное будущее становится Большим взрывом еще одной эпохи, говорит ученый.

Астрофизик считает, что ему удалось обнаружить фрагменты прошлой Вселенной, которые представляют собой «мертвые» черные дыры. Их шесть, они хорошо прогреты, и они примерно в восемь раз больше диаметра Луны.