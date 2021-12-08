 

Ученые назвали перспективные технологии для вечной жизни

08.12.2021, 8:07, Разное
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Человечество с древних времен пыталось достичь бессмертия и раскрыть тайну вечной молодости.

Сейчас футурологи назвали четыре основные технологии, которые в будущем могут позволить людям достичь вечной жизни.

Самым перспективным направлением считается генная терапия с использованием теломеров. Эти соединения в хромосомах фактически отвечают за продолжительность жизни.

Так, теломеры укорачиваются в течение всей жизни человека. Когда их размер становится минимальным, наступает смерть. Разумеется, в том случае, если человек не скончался раньше из-за какого-нибудь заболевания или несчастного случая.

Компании BioViva удалось получить положительные результаты при исследовании генной терапии на лабораторных мышах.

Второе направление – это регенеративная медицина, которая позволит выращивать внутренние органы людей из стволовых клеток.

Еще один перспективный способ продлить жизнь – наномедицина, которая основывается на работе микророботов, которые смогут доставлять полезные вещества в разные уголки организма и даже восстанавливать умершие нейроны. Сейчас широко известно утверждение, что “нервные клетки не восстанавливаются”.

Последнее направление – киборгизация. Это создание искусственных органов человека, в настоящее время уже существуют бионические протезы рук и ног.



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