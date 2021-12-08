Американец дважды выиграл в лотерею, забыв, что купил билет

Житель Фейетвилла (США) не помнил, купил ли он билет на розыгрыш лотереи Lucky for Life в Северной Каролине, поэтому снова заполнил онлайн-форму.

– Я просто лежал в постели, смотрел баскетбольный матч по телевизору и не мог вспомнить, заполнил ли я билет или нет, – сказал Скотти Томас. – Я заполнил его снова, а на следующее утро мой сын спросил, почему в списке были указаны две разные суммы. Тут я понял, что заполнял билет дважды.

Оказалось, что он выиграл ежегодную выплату 25 000 американских долларов пожизненно, причем по каждому билету. Этот приз является вторым по величине призом розыгрыша Lucky for Life, после выплаты в размере 1000 долларов в день в течение всей жизни.

– Когда я понял, что выиграл, мне пришлось прилечь на пол, потому что я не мог в это поверить, – сказал 49-летний мужчина. – Это просто благословение.

Томас, работающий водителем самосвала, выбрал единовременную сумму в размере 780 000 долларов за оба билета вместо ежегодных платежей, заявив, что хочет инвестировать в свой бизнес, оплачивать счета, помогать своей семье и, возможно, купить дом.

После уплаты налогов он получит в свое распоряжение 551 851 доллар.