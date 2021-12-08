 

Собянин: Большая кольцевая метролиния в Москве готова на 70%

08.12.2021, 7:53, Новости дня
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Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ) готова на 70%, полностью кольцо должно замкнуться в 2023 году, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия десяти станций БКЛ.

«Две трети, даже больше, 70% этого гигантского, сложнейшего проекта реализованы. Остается 30% – это 9 станций, которые, безусловно, в основном построим уже в следующем году, и, надеюсь, в 2023 году кольцо полностью замкнется и будет работать уже в полноценном режиме», – передает ТАСС его слова.

При этом в пресс-службе мэра и правительства столицы уточнили, что во вторник в Московском метрополитене впервые со времен ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса в 1935 году было открыто сразу десять станций.

«Новый участок Большой кольцевой линии серьезно улучшит транспортную доступность десятков районов на западе и юге Москвы. Пассажиры получают десятки новых вариантов поездок по городу. Для многих из них время в пути сократится до 35-45 минут. Это беспрецедентное снижение времени в поездках по городу», – отметили в мэрии.

Сообщается, что с 2011 года построено уже 100 новых станций метро и МЦК, московская подземка стала в 1,5 раза больше. Количество действующих станций выросло до 281.

Ранее президент РФ Владимир Путин во вторник по видеосвязи дал старт пассажирскому движению на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ). Движение запускается от станции «Мневники» до «Каховской». Одновременно первых пассажиров приняла новая станция «Аминьевская» будущего МЦД-4 (Киевское направление МЖД).

Напомним, московские власти озвучили планы по открытию 47 новых станций метро до конца 2023 года. 



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