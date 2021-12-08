 

В Германии военные при столкновении танка с внедорожником

08.12.2021, 7:53, Новости дня
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В результате несчастного случая в ходе учений в земле Нижняя Саксония погибли двое немецких военных, сообщили сухопутные войска Германии.

Военные погибли на полигоне в Бергене. Как пишет Welt, танк столкнулся с военным внедорожником. Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила соболезнования семьям и близким погибших, передает РИА «Новости».



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