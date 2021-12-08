В Германии военные при столкновении танка с внедорожником

В результате несчастного случая в ходе учений в земле Нижняя Саксония погибли двое немецких военных, сообщили сухопутные войска Германии.

Военные погибли на полигоне в Бергене. Как пишет Welt, танк столкнулся с военным внедорожником. Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила соболезнования семьям и близким погибших, передает РИА «Новости».