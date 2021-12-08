Депутат Рады назвал жертв УПА* «коллаборантами»

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Егор Чернев назвал «коллаборантами» врачей и учителей, убитых боевиками Украинской повстанческой армии.

«Напомню, что за десять лет существования УПА было уничтожено российских оккупантов и коллаборантов более 30 тыс. И это исключительно маленькая УПА*», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV слова Чернева.

УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После освобождения Украины от немецкой оккупации УПА* стала убивать бойцов Красной Армии, сотрудников правоохранительных органов, советских и партийных работников, а также присланных на Западную Украину представителей интеллигенции – врачей и учителей.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в выступлении по случаю 77-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков поблагодарил в том числе и «национально-освободительное движение», имея в виду, вероятно, УПА*.

Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений. «Украинская повстанческая армия» – боевое крыло «Организации украинских националистов*» Степана Бандеры. Ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.