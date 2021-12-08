 

Умерли двое пострадавших при утечке кислорода на ЦБК в Усть-Илимске

08.12.2021, 7:53, Новости дня
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Двое пострадавших 24 ноября при утечке кислорода и воспламенении на целлюлозно-бумажном предприятии группы «Илим» в городе Усть-Илимске Иркутской области умерли в больнице, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Всего в результате ЧП травмы получили пять рабочих, двое ранее умерли в больнице.

«Умерли еще двое пострадавших», – сообщил источник ТАСС.

Еще один – пятый – пострадавший выписан, уточнили в пресс-службе.

Напомним, 24 ноября на промплощадке филиала группы «Илим» в Усть-Илимске при проведении испытаний трубопровода после ремонтных работ произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением. Пострадали пять человек, с ожогами различной степени тяжести они были госпитализированы.



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