 

Переговоры Байдена и Путина не принесли сенсации – Офис президента Украины

08.12.2021, 7:36, Новости дня
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“Переговоры президентов Байдена и Путина не принесли сенсации и стали, скорее, промежуточным анализом того, что происходит в той части глобальной повестки дня, которая касается США, союзников и партнеров Америки”, – сказал он.

По словам советника главы ОП, Украина поддерживает призыв Байдена к Путину “вернуться к дипломатическим инструментам и обеспечить деэскалацию в регионе”.

“Мы будем координироваться и далее с американской стороной для достижения конкретных результатов в интересах Украины. Мы благодарны президенту Байдену за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за четкие усилия по объединению государств на защиту международного права и для стабилизации ситуации, в частности, в нашем регионе”, – объяснил Подоляк.

Контекст:

Байден и Путин проводили разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

В Кремле сообщили, что “преобладающее место” в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.

Кроме того, президенты рассмотрели вопросы информационной безопасности, план действий по иранской ядерной программе, а также сотрудничество между США и РФ.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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