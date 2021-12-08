 

В Кремле дали прогноз на отношения с США после угроз в адрес России

08.12.2021, 7:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия будет продолжать диалог с США, несмотря на многочисленные угрозы введения новых санкций. Информация об этом ранее появилась в СМИ. По данным ряда изданий, США намерены ввести “агрессивные” санкции против России в случае угрозы Украине.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, это является основой дипломатии российского президента Владимира Путина. Песков добавил, что в мировом информационном пространстве много правды и лжи, и Белый дом не подтверждал введение санкций.

По словам пресс-секретаря Путина, в России давно изучили увлечение Америкой санкциями, и ничего нового в этом не видят. Песков добавил, что такая позиция Вашингтона вызывает лишь сожаления, пишет URA.RU.

Песков добавил, что в вопросах двусторонних отношений следует сохранять трезвость ума и приверженность национальным интересам. Именно так общаются лидеры стран.

Стоит отметить, что в последнее время Москва никак не реагирует на истеричные выпады Вашингтона. Этой тактики Россия придерживается довольно давно.

Напомним, 7 декабря состоится онлайн-встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Звезда «Чудаков» Марджера со скандалом отстранен от съемок в четвертом фильме

23.03 / Рудинштейн обругал Елену Старостину во время обсуждения Дрожжиной в «Прямом эфире» Малахова

29.04 / Ученые: За последние 20 лет на Земле значительно ускорилось таяние льда

24.09 / Лукашенко ответил на упреки в тайной инаугурации: Мы никого не должны предупреждать

30.01 / Яровая потребовала пригласить в Госдуму представителя «сети Интернет»

24.09 / Трендовые прически осени с косами: модные варианты и техника исполнения

21.05 / Ким Кардашьян отметила день рождения младшего сына Псалма без Канье Уэста

10.04 / Ученые подтвердили, что собаки могут испытывать чувство ревности

11.10 / Мнение: Врачи и медсестры бегут из Латвии

28.03 / Мнение: О причинах ранней смерти здоровых, крепких мужиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика