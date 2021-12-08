В Кремле дали прогноз на отношения с США после угроз в адрес России

Россия будет продолжать диалог с США, несмотря на многочисленные угрозы введения новых санкций. Информация об этом ранее появилась в СМИ. По данным ряда изданий, США намерены ввести “агрессивные” санкции против России в случае угрозы Украине.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, это является основой дипломатии российского президента Владимира Путина. Песков добавил, что в мировом информационном пространстве много правды и лжи, и Белый дом не подтверждал введение санкций.

По словам пресс-секретаря Путина, в России давно изучили увлечение Америкой санкциями, и ничего нового в этом не видят. Песков добавил, что такая позиция Вашингтона вызывает лишь сожаления, пишет URA.RU.

Песков добавил, что в вопросах двусторонних отношений следует сохранять трезвость ума и приверженность национальным интересам. Именно так общаются лидеры стран.

Стоит отметить, что в последнее время Москва никак не реагирует на истеричные выпады Вашингтона. Этой тактики Россия придерживается довольно давно.

Напомним, 7 декабря состоится онлайн-встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.