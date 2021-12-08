Ситуация в Афганистане и расширение НАТО: названы главные темы переговоров Путина и Байдена

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина поделился с журналистами главными прогнозами на предстоящую виртуальную встречу двух президентов.

По словам Дмитрия Пескова, лидеры двух стран всегда выстраивают переговоры на основании своих национальных интересов. Так будет и сегодня.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что не стоит забывать о вбросах, которые часто попадают в СМИ. По словам Дмитрия Пескова, такая информация зачастую не соответствует действительности. В этих вопросах стоит доверять только проверенным и официальным источникам.

Однако Песков добавил, что общая напряженность в риторике повестки все же чувствуется. Песков призвал сохранять трезвость ума в этом вопросе, пишет RT.

Дмитрий Песков обозначил главные направления переговоров Путина и Байдена. Коллеги обсудят на онлайн-встрече актуальные темы международной повестки, в том числе обстановку в Афганистане, Иране, Сирии и на Украине. Ожидается, что Путин и Байден обсудят договоренности по исключению возможности дальнейшего расширения НАТО на восток.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что в Кремле дали прогноз на отношения с США после прозвучавших в информационном пространстве угроз в адрес России. Речь идет о статье американского аналитика, в которой он призывает ужесточить военную политику в отношении Москвы.