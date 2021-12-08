 

Псаки опровергла сообщения о намерении США эвакуировать американцев с Украины

08.12.2021, 7:26, Новости дня
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США далеки от подготовки планов экстренной эвакуации своих граждан с Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я знаю, что были некоторые сообщения на эту тему. Конечно же, у военных есть планы на случай чрезвычайных ситуаций для целого ряда потенциальных сценариев, чтобы обезопасить военнослужащих США», – сказала она, комментируя утверждения американских СМИ о разработке властями США плана эвакуации американских граждан с Украины в случае возникновения там «чрезвычайной ситуации» на фоне напряженной обстановки у границ с Россией.

Псаки отметила, что и у госдепартамента США существует свой собственный процесс, в ходе которого дипломаты уведомляют американских граждан о необходимости покинуть страну и начинают оказывать соответствующие консульские услуги, передает ТАСС.

«Однако эвакуировать граждан США – это не стандартный процесс для правительства Соединенных Штатов», – подчеркнула она. Псаки отметила, что «обычно, когда ситуация в области безопасности ухудшается», власти США публикуют предостережение для своих граждан с советом не совершать поездок в страну или же покинуть ее самостоятельно. «Мы даже близко не на этом этапе в настоящий момент», – добавила представитель Белого дома.

Напомним, телеканал CNN сообщил, что власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан с Украины в связи с сообщениями о якобы готовящемся вторжении России, а также, чтобы не провалиться с эвакуацией, как в Афганистане.

Россия не раз подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Тем временем в США исключили из оборонного бюджета санкции против российского суверенного долга, а также санкции против «Северного потока – 2». Кроме того, из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.



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