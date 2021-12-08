Правоохранители восстановили картину стрельбы в МФЦ в Москве

Правоохранительные органы восстановили примерную картину стрельбы, устроенной в МФЦ на юго-востоке Москвы. 45-летний Сергей Глазов при входе застрелил администратора, а затем убил охранника, сообщили в правоохранительных органах.

«Глазов зашел в МФЦ, он сразу выстрелил в администратора, убив его одним выстрелом в голову. Затем он стал стрелять в охранника», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, далее Глазов пошел в сторону миграционного отдела, стреляя в посетителей МФЦ, среди них оказалась десятилетняя девочка. Как отметил источник, у стрелявшего заклинило оружие и в это время его обезвредил сотрудник полиции. «Оружие, из которого велась стрельба, будет направлено на баллистическую экспертизу», – сказал собеседник.

По его словам, мотив действий мужчины, устроившего стрельбу, устанавливается.

Напомним, мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Он начал стрелять из-за конфликта после просьбы охранника надеть маску. Источник заявил, что стрельба велась из травматического пистолета, переделанного в боевой. По предварительным данным, погибли сотрудница и охранник МФЦ. Пострадали еще четыре человека, в том числе пострадала десятилетняя девочка.

Стрелявший задержан, он находится в неадекватном состоянии. Его смог обезвредить работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. Задержанный, как сообщил источник, – местный житель, бывший военнослужащий. Взрывных устройств, о которых писали некоторые Telegram-каналы, при нем обнаружено не было.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В ближайшее время стрелявший будет доставлен на допрос в СК. На месте ЧП находится руководитель Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов. Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших.