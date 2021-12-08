 

Американцы пригрозили русским “вторым Чернобылем” из-за Украины

08.12.2021, 6:44, Разное
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Предстоящие переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина горячо обсуждают не только русские, но и американцы. Редакторы издания Washington Post рассказали своим англоязычным читателям, что президент России может выдвинуть своему американскому коллеге ультиматум – потребует гарантии того, что Украина не присоединится к НАТО. Якобы иначе Москва нападет на Киев.

Читатели издания считают, что этот ультиматум нельзя выполнить, и в итоге Россия нападет на Украину. Один из интернет-пользователей отметил: Москву не должно волновать членство Незалежной в НАТО. А другой американец, который, очевидно, перенасытился антироссийской риторикой, заявил: если русские начнут наступление на украинскую землю, Россия станет “вторым Чернобылем”. Слова приводит “Общественная служба новостей”.

Некоторые читатели вспомнили обещания США
не расширять НАТО на восток. Мол, в действиях Путина есть логика, он не хочет, чтобы Россию окружали враждебно настроенные страны.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут вечером 7 декабря. Главы двух государств обсудят достигнутые в Женеве договоренности, а также ситуацию в Афганистане, Иране и Украине.



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