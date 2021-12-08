Власти Москвы привели хронологию событий в МФЦ

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08.12.2021, 6:41, Новости дня
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Два человека погибли, четверо пострадали в результате стрельбы в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Стрелявшего задержали, он в неадекватном состоянии.

Мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Он начал стрелять из-за конфликта после просьбы охранника надеть маску.

Источник заявил, что стрельба велась из травматического пистолета, переделанного в боевой.

По предварительным данным, погибли сотрудница и охранник МФЦ. Пострадали еще четыре человека, в том числе пострадала десятилетняя девочка.

Стрелявший задержан, он находится в неадекватном состоянии. Его смог обезвредить работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции.

Задержанный, как сообщил источник, – местный житель, бывший военнослужащий. Взрывных устройств, о которых писали некоторые Telegram-каналы, при нем обнаружено не было.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В ближайшее время стрелявший будет доставлен на допрос в СК. На месте ЧП находится руководитель Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов.

Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших.



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