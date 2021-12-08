 

Россия обошла Швейцарию по экспорту шоколада

08.12.2021, 6:41, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия вошла в топ-10 стран-экспортеров шоколада, свидетельствуют данные отчетов ITC Trademap и UN Comtrade.

Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» сообщает, что, по данным на сентябрь, «Россия экспортировала в годовом выражении» (12 месяцев по август включительно к аналогичному периоду годом ранее) продукции на 838 млн долларов. При этом Швейцария экспортировала шоколада на 819 млн долларов. По итогам 2020 года РФ была на 11 месте в мировом рейтинге, Швейцария же занимала десятое место.

«Асконд» сообщает, что российские кондитерские изделия «поставляются в 92 страны». При этом главными покупателями для РФ выступают Китай и страны ЕАЭС – на них приходится 57% экспорта. Судя по динамике поставок, по итогам года РФ «укрепит позиции» в топ-10, передает РИА «Новости».

Напомним, эксперты рассказали, что натуральный шоколад помогает поднять настроение и снять стресс, воздействуя на организм на молекулярном уровне за счет жирных кислот.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Под Самарой в аварии с микроавтобусом и грузовиком погибли 10 человек

11.11 / Видео: Украинцев поразил пессимизм

21.09 / Спирс вернулась в Instagram и опубликовала первый пост после удаления страницы

10.12 / Белоруссия приостановила выезд через наземные КПП из-за COVID-19

08.07 / На минских переговорах согласованы гарантии безопасности для авиации, участвующей в ликвидации лесных пожаров – Резников

09.03 / В EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС

03.09 / Группа ABBA объявила о выпуске альбома с десятком новых песен

13.01 / Названы самые популярные в РФ 5G-смартфоны

07.03 / Трамп начал мстить республиканцам

05.11 / Агентство по кибербезопасности США не выявило иностранного влияния на выборы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика