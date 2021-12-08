Россия обошла Швейцарию по экспорту шоколада

Россия вошла в топ-10 стран-экспортеров шоколада, свидетельствуют данные отчетов ITC Trademap и UN Comtrade.

Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» сообщает, что, по данным на сентябрь, «Россия экспортировала в годовом выражении» (12 месяцев по август включительно к аналогичному периоду годом ранее) продукции на 838 млн долларов. При этом Швейцария экспортировала шоколада на 819 млн долларов. По итогам 2020 года РФ была на 11 месте в мировом рейтинге, Швейцария же занимала десятое место.

«Асконд» сообщает, что российские кондитерские изделия «поставляются в 92 страны». При этом главными покупателями для РФ выступают Китай и страны ЕАЭС – на них приходится 57% экспорта. Судя по динамике поставок, по итогам года РФ «укрепит позиции» в топ-10, передает РИА «Новости».

Напомним, эксперты рассказали, что натуральный шоколад помогает поднять настроение и снять стресс, воздействуя на организм на молекулярном уровне за счет жирных кислот.