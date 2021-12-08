Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США

Члены Палаты представителей Конгресса США проголосовали за проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год (начался 1 октября) объемом около 770 млрд долларов, сообщают информационные агентства.

За проект бюджета проголосовали 363 конгрессмена, против – 70. Документ должен одобрить Сенат США, после чего он поступит на подпись главе американского государства Джо Байдену, передает ТАСС.

Напомним, из оборонного бюджета исключили санкции против российского суверенного долга, а также санкции против «Северного потока – 2». Кроме того, из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян. При этом он предусматривает выделении 4 млрд долларов на Европейскую инициативу по сдерживанию, которая направлена против России. На военную помощь Украине выделяют 300 млн долларов, еще 150 млн – на «сотрудничество в области безопасности со странами Балтии».