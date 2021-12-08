 

К чему снится хомяк

08.12.2021, 6:00, Разное
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Хомяк –
любимец детей и взрослых, а еще это запасливое
животное, которое складывает пищу за щеки. Поэтому на эзоповом языке он обозначает бережливого человека, склонного к накопительству.

О том, к чему снится хомяк, рассказывают разные сонники. Это животное во сне предвещает сновидцу жизнь в достатке. Человека ждет финансовая стабильность, выгодные приобретения, неожиданная прибыль.

К чему снятся хомяки женщине

Если представительнице прекрасного пола во сне увиделся этот грызун, то ей стоит отвлечься от бытовых проблем,
уделить время семье и детям. Также есть и другое значение данного сновидения. Оно говорит о том, что женщине нужно найти время для встречи с родителями.

Современный
сонник

К чему снится хомяк, говорит Современный сонник. Такой сон предвещает спящему легкое достижение благосостояния.

Восточный
сонник

Сон, в котором человек заводит хомяка, предупреждает о том, что его одолеют приступы жадности. Ловишь хомяка – значит, пострадаешь из-за недобросовестных друзей.

Психоаналитический сонник

К чему снится хомяк, по данному соннику? Дело в том, что этому животному присущи такие качества,
как застенчивость и робость. Возможно, они имеются и у самого сновидца, и данный сон на это указывает.

Домашний сонник

По Домашнему соннику этот грызун во сне означает небольшое раздражение или болезнь. Если в видении животное убежало –
все предпринятые действия оказались безрезультативными.



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