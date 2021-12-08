Стала известна дата встречи Путина с бизнес-сообществом

Президент РФ Владимир Путин встретится с представителями бизнеса 17 декабря в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«На съезде РСПП на следующей неделе, 17 декабря», – передает его слова РИА «Новости».

Российский союз промышленников и предпринимателей – общественная организация, представляющая интересы деловых кругов. Была основана в 1990 году по аналогии с существовавшим в начале XX века Союзом промышленных и торговых предприятий Российской империи.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что встреча Путина с итальянским бизнесом запланирована на начало следующего года.