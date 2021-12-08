Байден решил обсудить итоги переговоров с Путиным с европейскими союзниками

Лидеры США, Великобритании и европейских стран обсудят итоги российско-американских переговоров на высшем уровне после их завершения, информирует Bloomberg.

Джо Байден и несколько европейских стран намерены обсудить российско-американские переговоры двух президентов сразу же после их завершения, передает ТАСС.

В понедельник лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и ФРГ в телефонном разговоре выразили обеспокоенность «все более жесткой риторикой РФ» касательно Украины, призвали Россию к деэскалации напряженности и согласились с тем, что дипломатия, особенно в рамках нормандского формата, является единственным путем к урегулированию конфликта в Донбассе через реализацию Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи в закрытом режиме, как ожидается, лидеры обсудят самый широкий круг вопросов. В числе ожидаемых тем напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.