 

Байден решил обсудить итоги переговоров с Путиным с европейскими союзниками

08.12.2021, 5:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лидеры США, Великобритании и европейских стран обсудят итоги российско-американских переговоров на высшем уровне после их завершения, информирует Bloomberg.

Джо Байден и несколько европейских стран намерены обсудить российско-американские переговоры двух президентов сразу же после их завершения, передает ТАСС.

В понедельник лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и ФРГ в телефонном разговоре выразили обеспокоенность «все более жесткой риторикой РФ» касательно Украины, призвали Россию к деэскалации напряженности и согласились с тем, что дипломатия, особенно в рамках нормандского формата, является единственным путем к урегулированию конфликта в Донбассе через реализацию Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи в закрытом режиме, как ожидается, лидеры обсудят самый широкий круг вопросов. В числе ожидаемых тем напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Названы сроки окончания внезапной проверки войск

24.12 / Смартфон Honor V40 оснастят самым быстрым в мире тачскрином

21.10 / Под угрозой оказалась гарантия независимости прокуроров

26.01 / Гройсман о цене газа для населения: В государстве разворачивается большая газовая афера

07.07 / Стрельба в Киеве. В полиции говорят, что речь идет о конфликте между новым и старым владельцами квартиры

06.10 / В Новосибирске чиновников мэрии заподозрили в превышении полномочий

10.06 / Вопрос дня: Чем знаменита вилла «Ла Гранж», где встретятся Путин и Байден?

07.08 / Президент Польши в инаугурационной речи дал обещание Украине

19.08 / Смешко: Мы должны разработать собственную, надежную стратегию построения и перманентного обеспечения национальной устойчивости Украины

02.07 / Опередит Безоса. Названа дата полета в космос миллиардера Брэнсона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика