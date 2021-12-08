 

Саакашвили отказался продолжать лечение

08.12.2021, 5:56, Новости дня
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается от лечения в ответ на введение ограничений на прием посетителей, сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе.

Во вторник минюст Грузии был оштрафован на 2,5 тыс. лари (до 810 долларов) за то, что ведомство в ноябре опубликовало кадры с Саакашвили. Служба госинспектора решила, что это нарушает закон «О защите персональных данных», передает ТАСС.

Кипшидзе навестил Саакашвили в военном госпитале города Гори, после чего представил письмо экс-президента Грузии. В письме Саакашвили объявил, что «прекращает любое медицинское лечение и не завершит этот протест», пока власти не удовлетворят решение госинспектора и «не аннулируют дисциплинарные меры и не возобновят нормальный допуск посетителей». Саакашвили также заявил, что его лишили возможности пользоваться телевизором за то, что он толкнул медицинский анализатор и бросил его на пол в тюремной больнице.

Депутат Верховной рады Украины и девушка Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что он в знак протеста отказался принимать медикаменты: «Буквально несколько часов назад мама Саакашвили приехала к нему в госпиталь, и ее не пустили. Сейчас мы узнали, что Михаилу запретили телевизор, возможно, даже отобрали. И дали ему новую информацию, что с сегодняшнего дня доступ к нему будет ограничен, опять-таки без каких-либо объяснений. В знак протеста против этого Михаил отказался от медикаментов и лечения». Как сообщила Ясько, «это сделано, чтобы продолжить психологическое давление на Михаила, чтобы отрезать его от мира», передает РИА «Новости».



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