Мнение: Неотвратимая стрельба?

Рано или поздно это должно было произойти. Но произошло именно сегодня. 45-летний отставной подполковник Сергей Глазов открыл стрельбу в многофункциональном центре «Мои документы». Сотрудница МФЦ и охранник погибли, четыре человека, включая 10-летнюю девочку, получили ранения.

Искренние соболезнования родным и близким погибших, раненым желаю скорейшего выздоровления…

Но Москва, похоже, была обречена на эту трагедию. Рано или поздно она должна была произойти.

Потому что в Москве полно психически нездоровых людей, среди которых есть и агрессивные…

Потому что в стране купить оружие или травмат и переделать его под стрельбу боевыми патронами так же просто, как купить буханку хлеба и слепить из мякиша что угодно…

Потому что специально обученные люди вместо того, что бы проводить оперативно-розыскные мероприятия и выявлять потенциальных стрелков, таких же неадекватов, как Сергей Глазов, рыскают по социальным сетям в поисках фотографий голых задниц или возбуждаются на творчество рэперов….

Потому что истерия с масочным режимом и QR-кодами превратила в психопатов огромное количество людей.

В общем, безнадега какая-то…

Дай-то Бог, чтобы сегодняшняя стрельба в Москве была последней стрельбой из-за требования надеть медицинскую маску или предъявить QR-код….

На снимке: место, где сегодня произошла трагедия, фотография отсюда

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