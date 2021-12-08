Times – в британском парламенте на депутатов-наркоманов «натравят» собак-ищеек

Наркотики расползаются по британскому парламенту, пишет The Times: в 11 из 12 проверенных туалетов обнаружили следы кокаина и других наркотиков класса А, причём для доступа во многие помещения нужен парламентский пропуск. В палате общин организуют собственное расследование и предлагают использовать для выявления запрещённых веществ собак-ищеек, которые уже хорошо себя зарекомендовали при поиске взрывчатки.



Reuters

Палата общин планирует развернуть в британском парламенте кампанию по борьбе с наркотиками: для этой цели по всей территории парламента могут выпустить собак-ищеек, пишет The Times.

Спикер палаты общин Линдси Хойл заявил, что проведёт расследование наркомании в Вестминстере. Он пообещал привлечь полицию после того, как стало появляться всё больше доказательств употребления кокаина и других запрещённых веществ в парламенте: их следы обнаружили в тех местах, которые доступны только для людей с парламентскими пропусками.

В свою очередь депутат-консерватор Чарльз Уолкер, возглавляющий административный комитет, заявил, что палата общин обсудит эту проблему на следующей неделе. Он напомнил, что нижняя палата британского парламента уже давно использует собак-ищеек для поиска взрывчатки: теперь, возможно, придётся расширить их штат и найти тех, которые будут находить наркотики.

Как рассказывает британская газета, в прошлом месяце чиновники палаты общин получили уведомление о том, что между зданиями парламента можно было учуять запах марихуаны. Ранее стало известно, что за последний год на территории парламента или около него было арестовано два наркодилера и задержано 13 человек за хранение наркотиков. Теперь множество источников пишет о регулярном употреблении кокаина группой депутатов. Следы наркотика класса А были обнаружены во время вечерней проверки в 11 из 12 проверенных туалетов, в том числе в ближайших к кабинетам премьер-министра и министра внутренних дел. В некоторые из этих туалетов можно попасть только с парламентскими пропусками.

Премьер-министр страны Борис Джонсон собирается ввести новые жёсткие меры в отношении потребителей кокаина из среднего класса и поменять представление о том, что некоторым людям можно принимать наркотики класса А без каких-либо последствий. Издание предполагает, что глава государства собирается «преподать урок», наказав одного из высокопоставленных нарушителей. Максимальное наказание для любого человека, задержанного за хранение запрещённых веществ, — семь лет тюрьмы.

Десятки членов парламента, специальных советников, научных работников и других сотрудников на условии анонимности поделились с британской газетой своими историями о том, как они столкнулись с наркоманией в Вестминстере. Один из них рассказал, как на вечеринке депутат в открытую нюхал кокаин в присутствии журналистов. Другой поделился наблюдением, что депутаты зачастую более осторожны, чем другие сотрудники, и принимают вещества в своих кабинетах — одного из них поздно ночью застали за вдыханием дорожки со своего стола.

Многочисленные источники перечисляют одни и те же имена нескольких членов парламента обеих партий, которые якобы употребляли наркотики класса А на глазах коллег на домашних вечеринках. «В парламенте процветает кокаиновая культура», — подтвердил в интервью The Times старожил Вестминстера. По его словам, некоторые люди сидят на нём постоянно, а другие только балуются. «Некоторые из них широко известны, другие — молодые амбициозные депутаты и чиновники, но все они рискуют своей карьерой, — сожалеет политик. — Они думают, что неуязвимы, под защитой своих друзей в этом пузыре. Это вызывает шок, но также грусть. Многим из них нужна помощь».