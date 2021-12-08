Мнение: О платных путинских убийцах в засаде… Кто следующая жертва?

Днём всех потрясла трагедия в московском МФЦ, где отставной военный открыл стрельбу «из-за маски». Двое человек погибли, четверо в больницах борются за жизнь, стрелок задержан. Говорят, он был невменяемым…

Удобная для властей версия. Однако же точку в трагической истории ставить рано. Потому что…

…всплывают очень интересные подробности.

Оказывается, задержанный подозреваемый был не просто военным отставником. 45-летний мужчина по имени Сергей Глазов, открывший стрельбу в МФЦ «Рязанский» якобы из-за требования охраны надеть медицинскую маску, служил в спецназе военной разведки. На самом деле, по рассказам очевидцев, он достал пистолет и стал палить во всех без разбора в московском МФЦ намеренно. По всей видимости, решил открыть огонь заранее. Но пришёл он не мстить из-за антиковидных ограничений, а свести счёты с коммунальщиками: в том же здании находится офис местного ГБУ «Жилищник». Его сотрудник и стал первой фатальной жертвой, а охранник был убит уже после.

Пошла информация, что Сергей Глазов был ещё и «борцом» с Ротшильдами, Соросом и мировым заговором. Сколько тут сплелось всего патриархального и дремучего, что внезапно обрело второе дыхание в путинской России!

Но главное, в общем, не это. Трудно не согласиться с тем, что очень контрастно смотрится этот убийца, 45-летний «ветеран» и «военный пенсионер» (служил в СВР) – на фоне остальных гражданских мужчин, выходящих на пенсию в 65 лет. Тем более, что лично он наверняка ушёл на военную пенсию и стал ветераном в 40-42 года, а может и раньше. И вот при вымирающем мужском населении, при нарастании дефицита работников российский бюджет тянет на себе 5 миллионов силовиков и охранников, а также миллионы таких 40-45-летних «ветеранов», обученных стрельбе и дуреющих от безделья на щедрой военной #пенсии. Спасибо пенсионной реформе Владимира Путина, так и не затронувшей людей в погонах.

И сколько ещё таких отставных глазовых сидят по своим «выслуженным» квартирам, напиваясь втихомолку! А сколько нетабельного оружия у них на руках?

Понятно ведь, кто рискует стать очередной жертвой такого вот «ветерана-борца»?

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