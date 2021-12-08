 

Путин и Байден завершили двухчасовые переговоры по видеосвязи

08.12.2021, 5:14, Разное
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Владимир Путин и президент США Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Приветственную часть встречи транслировали на телеканале «Россия 24».

Байден на видеопереговорах с Путиным. Фото: The White House / Twitter

Согласно пресс-релизу Белого дома, Байден выразил беспокойство Соединенных Штатов и стран Европы о военной эскалации РФ в отношении Украины. Американский президент заявил, что США готовы ответить РФ жесткими экономическими и иными санкциями в случае вторжения на территорию страны. Байден выразил свою поддержку Украине, призвал вернуться к деэскалации конфликта и дипломатическим методам общения между странами.

Также президенты обсудили диалог РФ и США по стратегической устойчивости, поговорили о компьютерных вирусах-вымогателях и совместной работе по региональным вопросам, в частности, в отношении Ирана.

В начале встречи лидеры поприветствовали друг друга, затем беседа продолжилась в формате тет-а-тет и длилась более двух часов.

Скриншот: «Россия 24»

4 декабря Кремль и Белый дом подтвердили планы провести переговоры по видеосвязи.

Американский лидер Джо Байден заявил, что планирует говорить с Путиным об Украине. Он сообщил, что не приемлет «красных линий», которые недавно обозначил российский президент, комментируя ситуацию в этой стране.

В конце прошлого месяца на форуме «Россия зовет!» Путин сообщил, что «красной линией» для Москвы станет размещение в Украине иностранного оружия и угрозы безопасности. МИД России, в свою очередь, называл «красной линией» вступление Украины в НАТО.

Дополняется

Источник: Новая газета



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