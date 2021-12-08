В Казани появится станция для преобразования свалочного газа в электричество

Одна из первых в РФ станций по преобразованию свалочного газа в электроэнергию будет построена в Казани, где началась рекультивация полигона твердых коммунальных отходов «Самосырово», сообщила пресс-служба города.

«В Казани началась рекультивация полигона твердых коммунальных отходов «Самосырово» на Мамадышском тракте. После завершения работ полигон, на котором накоплено более 1 млн тонн отходов, превратится в зеленый холм с деревьями и кустарниками. А благодаря современной системе дегазации, которую планируется установить в ходе рекультивации, свалочный газ, выделяемый захороненными отходами, будет использоваться в качестве топлива для газопоршневой электростанции. Его объемов хватит на 15 лет. На реализацию проекта выделено 876,5 млн рублей в рамках федеральной программы «Чистая страна» нацпроекта «Экология», – говорится в сообщении на сайте мэрии Казани.

Мэр города Ильсур Метшин отметил, что полигон КЭК – одна из «больших болячек» после Самосыровской свалки. «На сегодняшний день здесь 1 млн тонн скопившегося мусора. Но уже в ноябре-декабре 2023 года, когда мы завершим работу, здесь будет еще один зеленый холм, который даст нам зеленую энергию», – сказал он.

Впервые в ходе рекультивации применят новые подходы к решению проблемы образования свалочного газа. В ходе исследований полигона эксперты выяснили, что количества скопившегося здесь газа хватит на реализацию системы активной дегазации.

«Образующийся в теле свалки газ – это преимущественно метан. Он неприятно пахнет, наносит ущерб экологии, пожароопасен. Но его можно использовать для получения электроэнергии. Для этого нужно его собрать и очистить», – отметил замруководителя Исполкома Искандер Гиниятуллин.

Для сбора газа на полигоне будет смонтирована система активной дегазации, которая состоит из 80 вертикальных перфорированных газовых труб диаметром 50 мм. Каждую из них погрузят на глубину 18 метров секциями по 3 метра с прокладкой всасывающих газопроводов. Собранный свалочный газ будет использован в качестве топлива для газопоршневой электростанции мощностью 1500 кВт/час – ее построят рядом с полигоном.