Британский генштаб счел Россию угрозой ценностям Соединенного Королевства

Поведение РФ представляет угрозу британским ценностям и интересам, сообщил глава генштаба Великобритании Тони Радакин.

В первой речи на этом посту Радакин заявил, что ситуация в сфере безопасности «гораздо сложнее и опаснее, чем когда-либо за последние 30 лет». Угрозу, по его словам, также представляют Иран, Китай и нестабильность на Западных Балканах.

Великобритания считает необходимым «сдерживать и защищаться от государственных противников», укреплять «технологическую и научную базу», проводить «модернизацию всех аспектов вооруженных сил», передает РИА «Новости».

Напомним, на посту главы генштаба Радакин сменил Ника Картера в конце ноября. Картер заявлял о возможности «случайной» войны с Россией. Он отмечал, что отношения РФ и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны.