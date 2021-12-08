 

«Омикрон» оказался способен частично избегать воздействия Pfizer

08.12.2021, 5:12, Новости дня
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Вакцина Pfizer от коронавируса дает только частичную защиту от нового штамма «омикрон», свидетельствует исследование Африканского исследовательского института здравоохранения в ЮАР.

Коронавирус частично избегает воздействия Pfizer. Указывается, что бустерная доза могла бы обеспечить дополнительную защиту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, Центр имени Гамалеи считает, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против штамма коронавируса «омикрон», но начал положенную по протоколу адаптацию к нему вакцин.



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