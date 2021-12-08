Мнение: Шахматное харакири

Не выдержал давления Ян.

В 9-й партии, которая была по сути одной из последних попыток завязать борьбу в матче, Ян в целом многого не добился и уже в примерно равной позиции просто зевнул фигуру во все том же ужасном стиле, в котором он зевнул пешку в 8-й партии. Своеобразное шахматное харакири. Причем невынужденное. Опять же, шахматными причинами объяснить этот зевок затруднительно.



После ужасного с5??? последовало естественное с6 и слон пойман. Спасти его нельзя, хотя ничего не мешало убрать его из потенциальной западни. Чем-то напомнило исторический зевок Фишера в матче со Спасским в 1972 году, где Фишер побил крайнюю пешку и потом осознал, что слон погибает в пешечной клетке.

Карслен естественно и этот подарок забрал и быстро довел партию до победы. Счет стал 3-0 и для победы в матче Карслену надо набрать всего 1,5 очка из 5. То есть сделать всего 3 ничьих в 5 партиях. Яну же, чтобы выиграть матч, надо выиграть 4 партии из 5. С учетом силы оппонента, это и в лучшей форме Яна мало выполнимая задача, а с учетом уже полученных психологических пробоин, практически невероятная.

И ведь не скажешь, что с шахматной точки зрения Ян играл в матче в целом или этой партии в частности (по хорошему, если бы не зевки Яна, счет был бы сейчас 5-4), сильно хуже Карлсена, который скорее демонстрирует превосходство в психологической и общеспортивной готовности. Сказывается богатый опыт игры в подобных матчах.

А Ян с нервами, по всей видимости, не справился. Вероятно, думал что готов, но уже в процессе выяснилось, что не совсем. Напряжение оказалось слишком велико и нервная система просто начала крошиться и приводит к необъяснимым зевкам, что в подобных противоборствах, где важная каждая мелочь, фатально. С другой стороны, это лишнее напоминание о том, что матчи за шахматную корону, где на кону помимо денег и титула еще и место в шахматой истории, проходят в условиях сильнейшего психологического напряжения и к этому надо быть готовым.

Для Карлсена это получается самый легкий матч со времен победы над Анандом – Карякин и Каруана таких подарков Карлсену все же не делали.

Но с другой стороны, ошибки соперников это не вина Карлсена – он просто ошибается меньше их и лучше выдерживает психологическое давление. Поэтому он до сих пор чемпион и лучший игрок в шахматы на текущий момент.

Яну тем не менее желаю собраться и постараться достойно завершить матч.

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