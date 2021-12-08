«Тема насилия встречается только в новостях»

22% сотрудников российских медиа сталкивались с сексуальными домогательствами, но медиаменеджеры уверены, что такой проблемы нет.

22% сотрудников российских медиа подвергались сексуальным домогательствам, следует из доклада программы Всемирной ассоциации издателей новостей (WAN-IFRA) «Женщины в новостях» (WIN). В 75% случаев информация о домогательствах не была доведена до руководства из-за страха, отсутствия соответствующих механизмов или по другим причинам. Большая часть руководителей уверена, что проблемы сексуальных домогательств в индустрии нет. В пятницу, 3 декабря, консалтинговая компания, специализирующаяся на обучающих и исследовательских программах для российских СМИ «АНРИ-Медиа», провела вебинар, на котором представила доклад WAN-IFRA.

WIN определяет сексуальное домогательство как нежелательное и оскорбительное поведение сексуального характера, которое нарушает достоинство человека и заставляет его чувствовать себя униженным.

Организация более десяти лет сотрудничает с журналистами и медиаменеджерами по вопросам борьбы с сексуальными домогательствами. На этот раз работа команды была проведена в регионах, которые традиционно исключены из крупномасштабных исследований по этой теме. Среди них: Африка, Центральная Америка, Юго-Восточная Азия, Арабский мир и Россия. Ознакомиться со всеми данными можно на сайте проекта.

В рамках исследования были проведены шестнадцать глубинных интервью с руководителями медиа (тринадцать из них представляли региональные СМИ), а также онлайн-опрос среди сотрудников редакций, в котором приняли участие более 250 человек (засчитать анкеты, правда, смогли только у 176 участников). Организации удалось выяснить, что

26% женщин сталкивались с вербальным или физическим домогательством на рабочем месте, а 12% опрошенных мужчин заявили, что подвергались вербальному сексуальному домогательству.

При этом только один из шестнадцати медиаменеджеров ответил, что сексуальные домогательства «может быть» являются проблемой новостной индустрии. Остальные пятнадцать ответили, что такой проблемы в медиа нет.

Как следует из доклада WIN, сбор данных проводился в ноябре 2020 года. Для опроса сотрудников редакций был выбран метод онлайн-опроса, прохождение которого занимало девятнадцать минут. Как объяснила программный директор «АНРИ-Медиа» Анна Кошман «Новой», такой подход был выбран, чтобы анонимизировать больше участников исследования. Опрос также предполагал, возможно, определить себя через небинарный гендер. Этот вариант выбрали пять участников исследования, которые также сталкивались с сексуальными домогательствами.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

В опросе участников спрашивали об их опыте словесных и физических сексуальных домогательств по шкале от «никогда» до пяти и более раз. Из тех, кто сообщил, что подвергался домогательствам, 31% испытали вербальные и 14% испытали физические домогательства. При этом женщины в четыре раза чаще мужчин испытывали на себе домогательство, а мужчины никогда не сталкивались с физическим насилием.

Значительная часть участников опроса заявили, что чувствуют себя в редакции безопасно, ощущают, что к ним прислушиваются на работе и они могут говорить с руководством. При этом в большинстве случаев сексуальных домогательств сотрудники редакций не сообщали о произошедшем руководству. В 40% это произошло из-за страха (опрошенные боялись потерять работу или ожидали мести от виновника), а еще в 35% случаях этому помешали организационные барьеры. Респонденты отвечали, что не знали, как сообщить о произошедшем, а также не думали, что им поверят.

В среднем только 25,5% случаев сексуального харассмента были доведены до руководства. Редакция предпринимала по ним какие-то действия только в 62%.

Чаще всего респонденты отвечали, что им «оказывали поддержку» (36,4% ответов), а «обидчику выносили предупреждение» (31,8%).

В 13,5% случаев виновник был переведен, отстранен или уволен. Наиболее распространенными источниками сексуальных домогательств были названы: коллега (37,5%), непосредственный руководитель (19,6%), высшее руководство (18,1%), интервьюируемый (16,1%) и другие (8,7%).

Для опроса менеджеров и руководителей различных СМИ в WIN прибегли к формату интервью, каждое из которых длилось примерно сорок минут. Среди интервьюируемых было одиннадцать женщин и пять мужчин. Данные о руководителях были анонимизированы, поэтому их имена в исследовании заменены на псевдонимы. Руководители новостных СМИ пришли к выводу, что сексуальные домогательства могут быть распространены в России, но скорее это не та проблема, о которой следует писать. Сотрудники редакций, по мнению менеджеров, не сталкиваются с ней на работе.

— Тема насилия встречается только в новостях и расследованиях. В команде новостной редакции такого нет, — пояснил Николай, генеральный директор одной из организаций.

— Я не думаю, что сексуальные домогательства — это проблема. Если возникает проблема, сотрудники знают, как защитить себя. Более того, у меня есть женщины, которые будут сопротивляться, если это произойдет. Мы все находимся в прозрачной среде, мы видим друг друга, — сказала главный редактор Алена.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Трое из шестнадцати менеджеров рассказали, что к ним поступали заявления о домогательствах, после чего было инициировано обсуждение инцидента с заинтересованными сторонами. Большинство из них уверены, что искоренить сексуальное насилие может доверительная и комфортная атмосфера в коллективе. Медиаменеджеры уверены, что в их коллективах такая атмосфера уже сформирована, поэтому домогательства не являются для них проблемой.

— Дискуссии бессмысленны. Необходимо поддерживать атмосферу уважения, предотвращая сексуальные домогательства. Я загружаю всех работой, чтобы не было времени отвлекаться. Было время, когда мы прощались с человеком на испытательном сроке из-за провокационного поведения. Это была «девушка-селфи», выставляющая свою сексуальность напоказ. Я не взяла ее на работу из-за ее самопозиционирования, — объясняет генеральный директор одного из медиа под псевдонимом Тиа.

Три руководительницы заявили, что в прошлом сами подвергались сексуальным домогательствам, но ни одна из них не сообщала об этих случаях.

Как объясняет основательница проекта «Безопасная рабочая среда» и ведущий исследователь проекта Мария Пастернак, которая принимала участие в вебинаре, проблема насилия и домогательств сегодня является глобальной проблемой.

Мария Пастернак

основательница проекта «Безопасная рабочая среда»

— У меня нет иллюзий, что насилие можно полностью искоренить. Убеждение руководителей в том, что сексуальные домогательства не являются проблемой на рабочем месте, очень сильно контрастирует с мнением сотрудников, среди которых каждая четвертая гражданка испытывала на себе либо словесное, либо физическое нежелательное внимание.

В 2018 году из-за обвинений в домогательствах с должности главного редактора «Медузы»* ушел Иван Колпаков (журналист вернулся на этот пост в следующем году). Масштабно обсуждать проблему сексуального насилия в медиасреде в РФ начали в июле 2020 года, после того как пользователи твиттера выдвинули больше десятка обвинений в сторону российских журналистов (в том числе, и тех, кто уже не работал в медиа к тому моменту).

В сексуальном насилии обвинили бывшего шеф-редактора «МБХ-Медиа» Сергея Простакова, бывшего фоторедактора «МБХ-Медиа» Андрея Золотова, журналиста RT Антона Красовского, бывшего ведущего «Дождя»** и «Редакции» Павла Лобкова, а также бывшего сотрудника «Открытой России»*** Руслана Гафарова и бывшего журналиста Сергея Миненко (на тот момент оба работали в Сбербанке). Некоторые из них раскаялись в содеянном и принесли извинения жертвам, а Простаков и Золотов после обвинений покинули «МБХ-Медиа». Антон Красовский обвинения отрицал.

Несколько кейсов харрасмента коснулись «Новой газеты» и обсуждались в прессе. В марте 2020 года сотрудники редакции «Новой» проголосовали за принятие специального регламента о сексуальных домогательствах и психологическом насилии, необходимого для того, чтобы пресекать подобные вещи в редакции. В редакции была создана этическая комиссия — коллективный выборный орган из пяти человек.

Главный редактор, директор издания и сотрудники, ранее нарушившие регламент либо против которых на момент формирования комиссии проводится проверка, избираться не могут.

Дарья Козлова, корреспондент «Новой»

* Внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих фунции «иностранного агента»

** Также внесен в реестр СМИ-«иноагентов»

*** Признана Генпрокуратурой «нежелательной организацией».

—