Мнения: Приднестровье – барьер на пути агрессивного румынизма

Президентская кампания 2021 года в Приднестровье отличается тем, что сейчас выбирают не просто главу государства, но и подтверждают независимость ПМР в условиях беспрецедентного давления со стороны Украины и Молдавии. Мы подтверждаем и союз республики с Россией.

Президентская кампания 2021 года в Приднестровье отличается тем, что сейчас выбирают не просто главу государства, но и подтверждают независимость ПМР в условиях беспрецедентного давления со стороны Украины и Молдавии. Мы подтверждаем и союз республики с Россией.

Остроту ситуации добавляет приход к власти в Молдавии прозападных и прорумынских националистов. В прошлом году они отвоевали президентское кресло, а в этом завоевали большинство в парламенте. Это на руку Западу, особенно американцам, в условиях противостояния с Россией.

Досрочное голосование в республике уже идет с 6 декабря. Будем надеяться, что и выборы 12 декабря пройдут спокойно. Но приднестровская оппозиция, видимо, решила сыграть в игру по дискредитации избирательной гонки, используя претензии к качеству собранных подписей. Подтверждением, что они переходят от политического противоборства в рамках законов к фактическому предательству, стало обращение за помощью к кишиневским националистам. Ночью 7 декабря в соцсетях появилось обращение к президенту Молдавии Майе Санду с призывом не пускать в Приднестровье международных наблюдателей. Речь идет о российских наблюдателях, которые обычно и приезжают в ПМР на различные выборы.

Я сам три раза баллотировался на пост президента ПМР: в 2001, 2006 и 2011 годах. Знаю, насколько тяжела работа по сбору подписей. Выматывающий сбор, тщательное слежение, чтобы подписант не вылез за поля нужной графы, нумерация, брошюровка листов. Думается, что кандидатам нужно было серьезнее отнестись ко всему этому, если они считают себя оппозиционерами. А так складывается впечатление, что они и не стремились к «всамделишной» регистрации.

Если в ПМР когда-нибудь сложится серьезная оппозиция, ей придется выдвигать других лидеров – более серьезных и работоспособных. И уж точно на роль оппозиции не смогут претендовать представители пятой колонны, ищущие поддержку у тех, кто хотел бы уничтожить приднестровскую государственность. Сегодня в республике особого предвыборного накала, как это было, например, в 2011 или 2016 годах, нет. Сказалась и пандемия с ее ограничениями на массовые предвыборные мероприятия. Многие люди устали от двухлетних страхов, поэтому может создаться мнение, что борьба идет без прежнего огонька. Но она все же идет.

На всех выборах в ПМР избирательные участки оснащены всем необходимым – есть видеокамеры, будут соблюдаться масочный режим и социальная дистанция. Голосования через интернет пока нет, над этим нужно думать, чтобы не открыть простор для фальсификаций. В первую очередь, я уверен, должны голосовать те, кто живет и работает в ПМР, либо приезжает на выборы. В этом плане показательна история парламентских выборов в Молдавии в этом году. Так называемая диаспора, которая давно уехала из Молдавии, привела к власти националистов, которые сорвали переговоры с Россией по газу, внедряют пенсионную реформу, своей политикой провоцируют взлет цен и тарифов. А сами представители диаспоры, сделав свое дело, не собираются возвращаться в Молдавию.

В этом году, как и всегда, приднестровцы направили приглашения международным наблюдателям. Будем надеяться, что они смогут беспрепятственно приехать, хотя противники власти предлагают националистам Молдавии их не пускать. Остается надеяться, что здравый смысл возобладает, а на конфронтацию Кишинев не пойдет. Но, как говорится, верь в лучшее, а готовься к худшему. Возможны ли провокации и непризнание выборов со стороны Украины и Молдавии, Запада, США? Этого исключать нельзя, но все обвинения будут шиты белыми нитками, особенно если мы столкнемся с недопуском наблюдателей. Да и когда они признавали наши выборы?

Правда, со стороны народа Украины отношение к ПМР было и остается дружественным, поскольку треть Приднестровья – украинцы. Приднестровье объективно – барьер на пути агрессивного румынизма, угрожающего и украинским землям. Ну а некоторые действия политиков нашей восточной соседки во многом определяются давлением со стороны все того же Запада.

Перед Приднестровьем стоят четкие задачи: сохранение независимости; сохранение союза с Россией и сохранение фактически союзных нам российских войск на Днестре, закрепление мирного положения в зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта; развитие экономики и подъем уровня жизни приднестровского народа. В условиях давления на ПМР это непросто, но другого пути нет. Досрочное голосование в республике проходит с 6 декабря без эксцессов. Будем надеяться, что и выборы 12 декабря пройдут так же.

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