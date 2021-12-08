В Дании сняли арест с российского судна «Академик Иоффе»

Суд в Дании рассмотрел апелляционную жалобу, поданную на арест научно-исследовательского судна «Академик Иоффе», удовлетворив ее, информирует пресс-служба Института океанологии РАН.

«Это правда», – подтвердили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что экипаж и ученые с задержанного судна прибыли в Калининград. Само судно оставалось в порту Скаген. На борту находился капитан Андрей Зыбин.

Судно 1 ноября при буксировке на рейде порта Скаген было арестовано местной полицией, изъята вся документация. Арест был произведен по иску третьей стороны.

Сообщалось, что иск, на основании которого задержали судно, подала компания One Ocean Expeditions Ltd из-за его предыдущей деятельности. Для расследования инцидента была создана специальная комиссия.